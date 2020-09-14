日本執政的自民黨14日舉行總裁（黨魁）選舉，選出接任安倍首相的人選。官房長官菅義偉無論在國會議員票或地方票都輕易過半，順利當選自民黨新總裁，16日可望在臨時國會上被指名為日本新首相。

自民黨14日下午在東京某飯店召開兩院議員大會並舉行總裁選舉，由394票的國會議員票及47都道府縣各3票的141張地方票，總計535票來決定新總裁人選。除菅義偉外，還有前幹事長石破茂、政務調查會長岸田文雄出馬競選。

有效票數為534票，菅義偉在國會議員票中獲得288票，加上地方票89票，以377票高票當選

菅義偉是現任首相安倍晉三的長期戰友，他強調將會承襲安倍政策，延續「安倍經濟學」，以超寬鬆貨幣政策、加強政府支出及結構性改革等三支箭振興經濟。菅義偉表示，他將重建財政，在新冠肺炎疫情中，保住工作機會，防止企業破產。

菅義偉承諾維持安倍路線，獲得自民黨細田派、麻生派、竹下派、二階派等主要派閥的支持乃勝選的關鍵。

菅義偉當選總裁後將立即安排黨幹事長、總務會長等黨高層人事，預計於15日正式決定。日本國會將於16日召開臨時國會，由參眾兩院舉行總理大臣（首相）的指名選舉。由於自民黨在國會占有絕對優勢，菅義偉可望就任日本第99代的首相。

(中時新聞網)