【現場直播】新增一例境外移入 中央疫情指揮中心臨時記者會｜2020.09.14

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增1例COVID-19病例，為菲律賓籍20多歲女性，今(2020)年9月10日自菲律賓入境，來台目的為工作。

指揮中心表示，個案9月10日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所檢疫，於今日確診，目前收治住院隔離，無疑似症狀。

案499班機座位圖。(指揮中心提供)

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中12人為前後二排旅客，列為居家隔離對象，5人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象；另針對個案來台前曾在菲律賓接觸過10名即將來台工作之移工，將進一步與相關單位確認名單及入境情形，並針對已入境者列為居家隔離對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計89,827例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含88,690例排除)，其中499例確診，分別為407例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、476人解除隔離、16人住院隔離中。

(中時新聞網)