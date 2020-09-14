48歲英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）自爆已再為人父，妻子莎賓娜（Sabrina Dhowre）為他生下小兒子。伊卓瑞斯艾巴因演出《雷神索爾》「彩虹橋守門人」海爾達姆廣為人知，夫妻倆曾在今年3月先後確診新冠肺炎，後來經過居家隔離後已康復。

伊卓瑞斯艾巴共結過3次婚，與之前的關係共育有一女一子，大女兒年滿18歲，兒子則6歲。而他和現任老婆莎賓娜在2017年開始交往，去年結為連理。他13日於加拿大多倫多影展宣傳新片《貧民區牛仔》（Concrete Cowboy，暫譯）時，不小心透露自己第3名小孩出生的消息：「這部片讓我很有共鳴，我是2個男孩的爸爸，我也等不及想讓最小的一個來看這部片了。」

伊卓瑞斯艾巴2011年演出漫威《雷神索爾》中「海姆達爾」一角走紅，此外更演出許多膾炙人口的大片，像是《28週毀滅倒數：全球封閉》、《環太平洋》、《玩命關頭：特別行動》等，2016年時更以電影《無境之獸》，榮獲第22屆美國演員工會獎最佳男配角。

(中時 )