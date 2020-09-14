銻精礦價格持穩；據廠商表示，近期原料市場供應依舊呈現緊張局勢，冶煉廠整體開工率不高，需求方面，下游市場需求情況略有好轉，進而支撐銻精礦價格持穩。

分析師認為，由於原料供應短缺，預計短期內銻錠價格可能獲得支撐，但仍需關注疫情發展，以及各地區需求情況。

本日(9/14)，銻(銻錠) 2# 上海現貨價，最低價為36500元/噸，最高價為37500元/噸；銻(銻錠) 1# 上海現貨價，最低價為37000元/噸，最高價為38000元/噸。(商品行情網)

(時報資訊)