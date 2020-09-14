《商情》銻精礦價格持穩 13:582020/09/14 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銻精礦價格持穩；據廠商表示，近期原料市場供應依舊呈現緊張局勢，冶煉廠整體開工率不高，需求方面，下游市場需求情況略有好轉，進而支撐銻精礦價格持穩。 分析師認為，由於原料供應短缺，預計短期內銻錠價格可能獲得支撐，但仍需關注疫情發展，以及各地區需求情況。 本日(9/14)，銻(銻錠) 2# 上海現貨價，最低價為36500元/噸，最高價為37500元/噸；銻(銻錠) 1# 上海現貨價，最低價為37000元/噸，最高價為38000元/噸。(商品行情網) (時報資訊) #精礦 #價格持穩 #銻錠 #供應 #情況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業分析》氮化鎵「錢」景亮 穩懋、環宇-KY加速印鈔 09:262020/09/14 財經 新單、出貨動能推進 長興、三福化、上緯Q3獲利看俏 14:122020/09/14 財經 《半導體》Q3營運恢復成長 南茂回神走揚 10:342020/09/14 財經 陸校力推光盤 小鳥胃餐爆紅 04:102020/09/14 兩岸新聞 陸三線城市房產熱 這裡新房價格竟連3月稱霸 09:112020/09/14 財經 報價連漲 塑化族群吃補丸 04:102020/09/14 證券．權證 《半導體》17日除息 台積電先鋪紅毯 10:512020/09/14 財經 《國際產業》供過於求陰霾籠罩 原油市場短空長多 08:522020/09/14 財經 《產業分析》攜手中美晶及韓廠 宏捷科及IET盼2022年展翅 09:262020/09/14 財經 正隆打蘋果光 Q4營收拚百億 04:102020/09/14 證券．權證 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 換掉華為5G花226億 加拿大傾向廠商自認賠不補償 - 財經 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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