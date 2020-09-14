半導體零耗件及設備廠商瑞耘(6532)持續受惠先進製程半導體零耗件出貨增加，8月營收4596萬元，年增20.87%，今年前8月營收4.03億元，年增率達38.46%，全年業績挑戰新高。

瑞耘8月營收4596萬元，比7月的5368萬元下滑，但仍年增逾2成；第三季營收看來比第二季新高下滑，但仍維持比去年同期成長之力道。

瑞耘持續受惠先進製程半導體零耗件出貨增加，第二季營收再創新高，達1.66億元，季增率近21%。受惠半導體設備市場增溫，產品出貨量成長，加上跨入先進製程市場，7奈米以下半導體零耗件出貨比重增加，帶動公司營收攀高，今年以來獲利也較去年同期大幅成長。

瑞耘上半年營收及獲利均創同期新高，營收3.03億元，毛利率年增4.43個百分點至38.35%；淨利年增約73.3%至6584萬元，基本每股盈餘2.07元，優於去年同期的1.2元。

瑞耘今年不受疫情以及中美貿易戰干擾，受惠7奈米以下半導體零耗件出貨比重增加，帶動前8月營收創新高。展望今年，在半導體設備市場增溫，並且跨入先進製程市場效益帶動，法人估今年營運將挑戰新高。

(時報資訊)