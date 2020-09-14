由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的2020亞洲會展產業論壇(Asian MICE Forum,AMF)即將於9月16日登場並首次採實體結合線上方式辦理。活動將以「Reconnecting and Moving Forward」為主題，由國內外專家群以後疫時代產業轉型的視角，帶來第一手國內外會展新知。

全球會展產業因受到COVID-19疫情衝擊，發展出新型態的會展模式。2020 AMF首場CEO對談將以「從COVID-19看亞洲會展新型態」為題，由8個亞洲重要國際會展組織代表透過視訊與談，探討各國會展業受疫情重創後過渡期間所面臨的挑戰，以及重啟會展後的創新與改變。此外，各國因嶄新會展模式來臨擬定何種對應策略、新常態下亞洲將擁抱的契機，以及探討為永續發展會展產業該採取的解方。

分組座談將聚焦於展覽轉型新思維，故宮博物院代表將分享由實體展示到結合科技設備與大數據的數位轉型之路。國際半導體協會則以SEMICON Taiwan為案例，剖析利用區隔化及深化等方式，來加強會展活動與人產生連結的核心價值。光禾感知科技將分享如何將實體空間結合數位科技，進行虛實整合。外貿協會展覽處除說明全球展覽的動態外，亦帶領與會者一同了解近期國內外線上展的成功範例，希望帶給會展業者更多啟發與借鏡。

(時報資訊)