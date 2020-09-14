狄志杰是該劇一大亮點。（麗象影業提供）

中天《腦波小姐》上週六首集開播觀眾反應不俗，家庭主婦收視率飆到0.94，家庭主婦收視比原時段收視狂漲5倍，而25-39女性瞬間最高收視達0.74，歐陽妮妮與張書豪賣力宣傳，在IG開直播號召網友觀看，兩大男神王子與禾浩辰力挺歐陽妮妮主演新戲，除在直播中留言外，王子還加入直播，陪聊了近15分鐘，而她與張書豪的好友林俊傑、懷秋、王子、毛弟與禾浩辰都在IG轉發貼文支持，顯示他們倆的好人緣。

歐陽妮妮與張書豪討論起收視破1的祭品，王子在直播透露，可以跟張書豪來一個「男男接吻」，禾浩辰說想看歐陽妮妮和張書豪一起鬥雞眼，又說想看他們互挖鼻孔。

張書豪則回：「那不如我跟王子接吻，禾浩辰跟歐陽妮妮互挖鼻孔。」歐陽妮妮笑問怎麼不是她跟王子和禾浩辰接吻？張書豪打趣回「因為王子有偶包」，王子則笑說「可能阿姨（指妮妮的媽媽）會不同意」。最後眾人討論到若收視破1要讓張書豪穿女裝，張書豪笑說這對他來說是輕而易舉的事。

《腦波小姐》首播的另一大亮點是狄志杰飾演的清朝鬼魂「十一少」，網友誇讚他的演出逗趣可愛，有如2020版開心鬼。他為請歐陽妮妮替他找到「同心結」，陰錯陽差的讓歐陽妮妮撞上了張書豪開的特斯拉，歐陽妮妮還拿吸馬桶的用具，將特斯拉的凹痕吸回，讓網友看得目不轉睛，是討論度最高的一場戲，

狄志杰近期忙於舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版的演出，首播當日剛好與巡演撞上，演出後，他回家與老婆顏嘉樂上愛奇藝台灣站觀看，對於網友封他是2020版開心鬼，他開心說：「開心鬼是我那個年代很重要的回憶，能跟當年的重要回憶致敬，相當興奮。」而他在《與惡》與台劇飾演劉昭國，角色個性嚴肅，到了《腦波》則相當有喜感，談到哪一個角色比較像他私下個性？他透露，私下個性比較害羞，只有老婆可以開發他熱情一面。

《腦波小姐》每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站緊接播出。

(中時 )