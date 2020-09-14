新竹市政府為推廣太陽能光電，近年在全市29所中小學、11處公有機關屋頂設置太陽能光電，去年總發電量894萬度，賺進816萬元回饋金。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府為推廣太陽能光電，近年在全市29所中小學、11處公有機關屋頂設置太陽能光電，去年總發電量894萬度，省碳量超過12座大安森林公園，不僅有效讓教室及公有廳舍頂樓降溫3至4度，還賺進816萬元回饋金。

市長林智堅指出，新竹市太陽能光電屋頂設置比例已達74％，近日也獲教育部「協助所屬學校設置屋頂型太陽光電發電設備之縣市政府佳作」、「屋頂光電績優」等肯定，顯示新竹市的太陽光電推廣是有目共睹。

林智堅說，新竹市全市有29所市立中小學與11處公有機關房地都設置光電屋頂，太陽能光電總設置量達7.662MW（百萬瓦），去年度總計減碳量約4765公噸，等於39.7萬棵樹木年減碳量，已超過12座大安森林公園減碳量。

教育處代理處長沈靜濤指出，太陽能光電屋頂除了發電功能，更展示能源再利用重要性，屋頂已成為各校生態環境展示中心。未來將鼓勵新竹市府所屬學校校地，設置落地形太陽能光電風雨球場，結合風雨球場與太陽光電，讓學生上體育課免受烈日之苦。今年度預計有4至6所學校參與落地型計畫，體驗新型態之風雨球場。

此外，參與設置太陽能光電的機關學校，還可增加學校租金收益，建置太陽能光電屋頂的業者，都將回饋租金收入50％。

市府表示，近年來積極推動環保節能與循環經濟，從「風收站」的設立到「無人回收站」的推展，資源回收量明顯有大幅成長，另外，在公有房地也設置太陽能光電，公共工程在設計階段，就納入太陽光電，盼藉此帶動民間企業共同創造綠色能源。

(中時 )