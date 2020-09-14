郭姓2人以塑膠管將未經處理之廢水直接排入溝渠，台南地檢署依違反《水汙染防治法》起訴。（讀者提供／周書聖台南傳真）

台南歸仁區某電鍍工廠，去年私自排放汙水，環保局稽查採樣後發現，水中的有害物質超標，並將其勒令停工。勒停後廠商居然無視命令，暗自恢復製程，甚至私接塑膠水管，持續將汙水排入水溝，台南地檢署依違反水汙染防治法起訴。

該電鍍工廠自去年6月開始，將未經處理汙水排入溝渠，每星期大約2到3次，後來遭到環保局稽查，檢出含有大量的銅、鋅、鎳、總鉻等重金屬。環保局發現不法行為後勒令該工廠停工，但郭姓負責人無視停工命令，仍於今年初繼續進行產生廢水的製程作業。

郭姓負責人、郭姓廢水處理專員私自復工，今年2月購買裝設抽水馬達定時開關，將未經處理之廢水，經由塑膠管排入溝渠。環保局、地檢署4月持搜索票前往監測，發現水質中的有害物質量，更甚前次，現場扣得計時器、塑膠軟管等物證。

檢方認定郭姓2人貪圖方便，為節省汙水處理成本，讓人民犧牲承擔環境汙染的損害，後又故技重施不遵停工命令，檢方依違反《水汙染防治法》第34、36、39條起訴，最高可處以1年以上7年以下有期徒刑，或併科罰金20萬元以上至2000萬以下罰金。

環保局檢測後發現水中含有大量有害健康物質，水質呈現青綠色。（讀者提供／周書聖台南傳真）

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