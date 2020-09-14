首批追蹤大陸科創50指數的ETF產品上周正式獲得大陸證監會批文，分別是華夏科創50 ETF、易方達科創板50 ETF、華泰柏瑞科創50 ETF、工銀瑞信科創50ETF等，更傳出這4檔科創50 ETF可能在9月18日或22日開售。這意味大陸投資者將正式迎來通過ETF產品參與科創板的指數投資時代，門檻也正式降至百元人民幣級別。業內人士指出，科創板50 ETF帶來的長期增量資金入市，將有利於科創板市場長期穩定健康發展。

據大陸央廣網引述巨豐投資首席投資顧問張翠霞指出，科創50指數基金的上市，對於科創板龍頭公司將帶來利好。她分析科創50基金的陸續獲批，對整個資本市場的科創板相關概念股來講應是福音。科創50基金的資產配置方向基本上就是科創板相關的行業龍頭公司，實際上是為科創板引來活水。

張翠霞表示，科創企業普遍具有技術新、前景不確定、業績波動大、風險高等特徵，普通投資者較難具備專業研究能力和持續跟蹤精力。但通過科創50基金投資創業板的相關概念股實際更有保障。而且科創50基金基本上都屬於組合型的投資，在某些單檔股票可能突然出現「黑天鵝」事件時，可避免個股的非系統性殺跌風險。

(旺報 )