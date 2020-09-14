是德科技宣布，大陸手機品牌魅族科技(Meizu)選擇使用是德科技射頻自動化工具套件，來驗證增強型行動寬頻(eMBB)的效能，以支援專為5G智慧型手機開發的多媒體應用。

魅族科技是大陸智慧型手機設計與製造商，該公司選擇使用是德科技5G裝置測試解決方案，來因應不斷成長的全球5G市場，這些解決方案基於Keysight UXM 5G無線測試平台，可協助魅族科技在從初期研發到設計驗證、符合性驗證及生產製造的整個工作流程中，全面驗證5G裝置。

魅族科技依賴5G NR獨立模式來支援消費者和垂直產業所需的應用和連接功能。是德科技提供通用的硬體和軟體測試平台，以便在 3GPP定義的所有頻段中，以及在非獨立(NSA)和獨立(SA)模式下，驗證各種不同外觀和尺寸的5G裝置。

是德科技資深總監曹鵬表示，是德科技5G測試解決方案能協助魅族科技在全球5G市場中建立成功的領導地位，此解決方案可因應各種不同的測試要求，包括射頻、資料傳輸速率、相符性測試，以及行動通訊業者驗收測試等，讓魅族科技能以經濟有效的方式，在通用的硬體平台上靈活地驗證多元的產品。

(時報資訊)