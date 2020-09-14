電子股來電，台股收復月線！蘋果新機即將發表上市，讓整理一段時間的電子股擺脫華為新禁令負面即將生效衝擊，9月拉貨動能可望比8月好的大立光(3008)領軍，玉晶光(3406)、台光電(2383)、穩懋(3105)及臻鼎-KY(4958)等蘋果供應商股價同步收高，台積電(2330)也緩步上攻站回440元關卡，蘋概股及雙王回神，中小型股也活蹦亂跳，晶心科(6533)、綠電(8440)、世芯-KY(3661)、圓展(3669)、東碩(3272)、雍智科技(6683)、橙的(4554)、鈦昇(8027)及統新(6426)等以漲停作收，在電子股重掌兵符下，台股指數開高收高，不僅站回12750點，亦收復10日線及月線。

終場加權股價指數12787.82點，上漲111.87點，成交量1788.84億元；OTC指數為165.75點，上漲1.58點，成交量518.14億元。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲2.29%，其次是電子零組件類股及電腦週邊類股，分別上漲1.9%及1.72%，表現較差者為航運類股、機電類股及電線電纜類股，其中航運類股下跌1.71%，機電類股下跌1.13%，電線電纜類股下跌0.47%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲3%，表現最差為文創類股，下跌0.32%。

就技術面來看，今天台股在台積電及大立光領軍下，指數開高走高，終場台股指數大漲111.87點，以12787.82點作收，直逼12800點；近期台股指數未脫盤整格局，指數在12500點到12900點間震盪，由於市場觀望氣氛濃厚，且高檔套牢反壓沉重，週技術指標高檔下彎，短期內難有向上攻高機會，但因季線提供支撐，預期指數仍將介於月線與季線間區間整理，本週台股指數將在12700點上下200點整理。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，進入9月後市場將關注以下幾點：一、川普與拜登民調近期有拉近之勢，除新冠肺炎疫苗進度有所進展外，川普打中亦有拉抬之功。拜登至今對中國政策尚未明確表態，在雙方民調拉近之際，拜登是否對中國亦採強硬之勢以求拉大與川普的差距，屆時美中衝突是否有越演愈烈之勢。二、時序接近9月15日華為正式被斷供之時，供應商如高通、聯發科近期均向美國商務部提出供貨申請，美方是否准許供貨，亦將影響市場投資氛圍。三、9~10月iPhone 12新機即將上市，屆時Apple的訂價策略是否得宜，與新冠疫情尚未平緩之際，終端銷售是否能成功帶動換機潮，此將影響21Q1 iPhone供應鏈的營運表現。

魏永祥指出，整體而言，8月17日後在華為禁令升級與財報公布後，部分市場資金確有由電子股轉向傳產股，除獲利了結外，傳產股的低基期與籌碼穩定度亦是吸引資金轉向的原因。整體來看，市場資金尚未大舉離場，健康的類股輪動使得台股指數呈現穩健走勢，故即使近期美股回檔，台股下檔亦具支撐。中長期來看，在全球資金效應下，配合明年台股企業獲利強勁的回升，台股持續走高的機率仍大。選股方面，5G相關、半導體、光學等族群持續看好，另外優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現的空間。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，儘管美國科技股近期熄火，加上又有華為禁令影響，使台股同步轉為震盪整理，不過，中長線而言，台灣電子業受惠5G、高效能運算、人工智慧及物聯網等市場應用需求強勁，對後市仍持偏多看法；本周三蘋果將發表新品，加上正值電子旺季，預期將增添供應鏈題材面資金動能，此外，晶圓代工龍頭除息股價表現，也將是影響本周大盤走勢及外資動向之重要觀察；總濟數據部分，美國8月零售銷售、中國大陸8月零售銷售、工業生產等重要數據也將公布。

(時報資訊)