9m88去年發表個人首張創作專輯《平庸之上》，獲得不俗評價，今年更上層樓，入圍金曲獎最佳新人、最佳年度歌曲等指標獎項。正因其兼具前瞻音樂視野及獨特個人風格， 不僅如青峰、ØZI、馬念先等知名歌手爭相與之共曲，更是國際品牌合作的頭號人選。此次 9m88跨刀金曲獎最佳單曲製作人得主 YELLOW黃宣之首波個人單曲〈怪天氣〉。9m88 於 2018 年底初次觀賞 YELLOW 的現場演出，便為其多變而充沛的現場演出魅力讚賞。而後更邀其參與個人專輯之製作。

YELLOW黃宣繼去年獲頒第30屆金曲最佳單曲製作人獎後名氣大增，今年再度入圍相同獎項。今年首支個人單曲〈怪天氣〉，除有 9m88 的創作才華加持，同時也找來金曲搭檔余佳倫共同製作。是為相當適合夏秋之際的天氣系戀愛指南。王家衛經典之作《2046》裡頭有句：「所有的記憶都是潮濕的。」黃宣以此台詞作為歌曲註解，於2017 年初完成 demo，但當時尚無機會發表，深埋在電腦硬碟裡。他與 9m88 首次正式合作，是替其操刀〈九頭身日奈〉一曲之重新編曲，在創作過程中黃宣無意間發現，有些段落相當適置入〈怪天氣〉之demo，當時 9m88初次聽到原曲時，竟感動到流淚， 進而促使兩人決心完成此曲的合作契機。

9m88跨刀 YELLOW黃宣新單曲。（否極泰來音樂提供）

(中時 )