陳思翰Hans日前發行單曲〈 So Bad At Being Alone〉，不僅音樂全才唱作，也擔任MV導演並親自執機攝影，將歌曲的創作理念延伸更完美的視覺呈現。有趣的是，他提出要找一位女演員來做完所有事，最好不用自己演出，立刻被經紀人勸退，但也如願的退居配角，不過肩上重擔並沒減少，因為這支MV還擔任了共同導演以及第二攝影師。

〈 So Bad At Being Alone〉歌曲描述現代文明社會的後遺症「從不落單卻總是孤單」，現代人忙著製造別人眼皮底下的自己，卻忽略了自我心靈的真正需要。拍攝場地是一家複合式小酒館暨民宿，Hans拍完女演員迷幻舞動的戲，臨時加了 Bartender 的鏡頭，Hans跟老闆現學調了一杯酒，笑說：「還好小時候在溫哥華打工時，搖過不下千杯珍奶，搖起來還像樣」，然後劇情中代表理性的Hans用一種「我也在，我懂你」 的感覺看著感性糾結的女演員。

整支MV床戲不少，美學畫面成分居多，幾乎都在女演員的獨角戲中展現，主要場景是一個大約三坪大的小房間，床上、床下、沙發，都倚著床來展現完成各種行為，Hans興致勃勃地分享：「女演員倒躺在床鋪邊緣那畫面，一開始我腦裡想的有點像是 American Beauty 裸躺在玫瑰花瓣堆中的那種 edgy 的感覺，而到了現場各方的發揮呈現出另一種視覺的張力，是整支我最喜歡的畫面之一。」同時身為導演也是歌曲原創者，Hans希望在抽象畫面裡，也能盡量帶入歌曲原創的概念，所以與影像團隊共同磨合出來適當的感官比例。

Hans表示，這次MV的完成，非常感謝經紀人從中的協助溝通，原本導演應該就是要親自傳達與指示，但礙於正值專注音樂工作時，能與外界聯繫的時間總不正常，所以關於MV的想法，幾乎都是在創意衝腦時，段落的與經紀人電話、語音、訊息說明自己想要的創意概念或畫面之後，讓經紀人去溝通的，所以這裡也很感謝影像團隊的尊重以及配合，才能有好的作品產生。

MV已發布在Hans陳思翰的官方YouTube頻道，他也在社群平台感性的向粉絲分享：「從2020年初每天工作就沒停過，每天泡在音樂工作裡，一天少則幾小時多則幾十小時，有點習慣這樣的頻率但也有點緊繃，收穫很多，無論是作品的累積、技術上的、心靈上的還是關於進帳這種世俗的部分，身為專職的音樂人，這種前進的感覺，我覺得感恩，也很珍惜每一次的發生，只是我減少了非常多與你分享的時刻，少了與你們互動的時間，力不從心，我能做的只是繼續努力，暫時當個讓你可以自我感覺品味不凡的冷門歌手 哈。」

陳思翰拍攝〈 So Bad At Being Alone〉MV。(照片提供：艾歐音樂)

陳思翰拍攝〈 So Bad At Being Alone〉MV。(照片提供：艾歐音樂)

(中時 )