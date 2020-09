陳思翰Hans日前發行單曲〈 So Bad At Being Alone〉,不僅音樂全才唱作,也擔任MV導演並親自執機攝影,將歌曲的創作理念延伸更完美的視覺呈現。有趣的是,他提出要找一位女演員來做完所有事,最好不用自己演出,立刻被經紀人勸退,但也如願的退居配角,不過肩上重擔並沒減少,因為這支MV還擔任了共同導演以及第二攝影師。

〈 So Bad At Being Alone〉歌曲描述現代文明社會的後遺症「從不落單卻總是孤單」,現代人忙著製造別人眼皮底下的自己,卻忽略了自我心靈的真正需要。拍攝場地是一家複合式小酒館暨民宿,Hans拍完女演員迷幻舞動的戲,臨時加了 Bartender 的鏡頭,Hans跟老闆現學調了一杯酒,笑說:「還好小時候在溫哥華打工時,搖過不下千杯珍奶,搖起來還像樣」,然後劇情中代表理性的Hans用一種「我也在,我懂你」 的感覺看著感性糾結的女演員。

整支MV床戲不少,美學畫面成分居多,幾乎都在女演員的獨角戲中展現,主要場景是一個大約三坪大的小房間,床上、床下、沙發,都倚著床來展現完成各種行為,Hans興致勃勃地分享:「女演員倒躺在床鋪邊緣那畫面,一開始我腦裡想的有點像是 American Beauty 裸躺在玫瑰花瓣堆中的那種 edgy 的感覺,而到了現場各方的發揮呈現出另一種視覺的張力,是整支我最喜歡的畫面之一。」同時身為導演也是歌曲原創者,Hans希望在抽象畫面裡,也能盡量帶入歌曲原創的概念,所以與影像團隊共同磨合出來適當的感官比例。

Hans表示,這次MV的完成,非常感謝經紀人從中的協助溝通,原本導演應該就是要親自傳達與指示,但礙於正值專注音樂工作時,能與外界聯繫的時間總不正常,所以關於MV的想法,幾乎都是在創意衝腦時,段落的與經紀人電話、語音、訊息說明自己想要的創意概念或畫面之後,讓經紀人去溝通的,所以這裡也很感謝影像團隊的尊重以及配合,才能有好的作品產生。

MV已發布在Hans陳思翰的官方YouTube頻道,他也在社群平台感性的向粉絲分享:「從2020年初每天工作就沒停過,每天泡在音樂工作裡,一天少則幾小時多則幾十小時,有點習慣這樣的頻率但也有點緊繃,收穫很多,無論是作品的累積、技術上的、心靈上的還是關於進帳這種世俗的部分,身為專職的音樂人,這種前進的感覺,我覺得感恩,也很珍惜每一次的發生,只是我減少了非常多與你分享的時刻,少了與你們互動的時間,力不從心,我能做的只是繼續努力,暫時當個讓你可以自我感覺品味不凡的冷門歌手 哈。」

陳思翰拍攝〈 So Bad At Being Alone〉MV。(照片提供:艾歐音樂)

