在傳出北京字節跳動拒絕出售短影音平台TikTok美國業務給微軟後，大陸國營英語電視台「中國環球電視網」（CGTN）今（14）日引述消息人士指出，字節跳動不會出售TikTok美國業務給美國企業甲骨文（Oracle）及微軟（Microsoft），同時也不會出售程式原始碼給任何美國企業。

美國總統川普要求TikTok出售美國業務的大限即將到期，先前外界視為最具潛力買家的微軟昨日發布聲明，宣布字節跳動已經拒絕他們收購TikTok美國業務的協議，另一間美國企業甲骨文成為檯面上僅存的潛在買家。

美媒後續相繼引述消息人士報導，字節跳動已經選擇甲骨文作為美國業務的合作夥伴，目前雙方仍在協商協議內容，甲骨文將成為字節跳動的技術合作夥伴（technology partner），並且負責管理TikTok的美國用戶數據。

不過CGTN引述數名消息人士指出，字節跳動也不會出售TikTok的美國業務給甲骨文。

同時報導也指出，字節跳動不會將程式碼給任何美國買家。

8月底，北京發布調整後的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，禁止中國企業在未獲得北京當局許可下，轉讓技術給外國買家。大陸對外經濟貿易大學教授崔凡分析，目錄中第21條「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」以及第18條「人工智慧交互界面技術」等相關規定可能都和字節跳動有關，他說如果字節跳動計畫出口相關技術，就必須走許可程序。

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(中時新聞網)