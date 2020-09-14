郭姓男子2014年參加「中華民國自行車騎士協會」舉辦的賽事，過程中與人擦撞倒地，送醫不治身亡。家屬以為活動有保險，事後卻拿不到理賠，氣得提告求償，一、二審均判家屬敗訴，高等法院更一審逆轉改判協會應賠83萬餘元，全案確定。

家屬提告主張，郭男繳交2000元報名費，參加協會2014年4月12、13日的「環東國際自行車賽」，比賽當天下雨，路面濕滑、積水，路段也有多處坑洞、縫隙，協會疏未調整賽事規劃，導致郭男比賽途中與人擦撞倒地，送醫急救仍不幸身亡。

家屬說，報名費中包含保險費用，但協會投保的「旅行平安險」、「公共意外責任險」，卻將郭男事故列為不保事項，導致他們拿不到200萬元理賠金，因此請求協會負起賠償責任。

協會抗辯，自行車賽報名簡章、賽前公告均隨時更新在網站上，讓選手充分知悉，事前規畫、維安交管也都按規定辦理，協會並無疏失，自行車賽有其運動特殊性，國際職業比賽也常在雨天舉行，很常發生摔車意外，反而是郭男隱瞞心臟病史，違反報名簡章規定，保險公司認定協會沒有責任，才不予理賠。

一、二審法院均採信協會說詞，判家屬敗訴，案經最高法院廢棄發回，高院更一審認為依據報名簡章註明「報名費用含保險」，參賽者必認定協會已投保完善的保險，但實際上協會未保可理賠的「旅行平安險」，只替郭保「公共意外責任險」，後者因協會舉辦活動無疏失，導致家屬拿不到理賠。

更一審判決理由指出，未保「旅行平安險」、郭男家屬拿不到理賠，可歸責於協會，又比賽已經結束，無法再補正，因此家屬可請求損害賠償，依報名費計算「旅行平安險」應為80萬元，「醫療險」給付上限則為8萬元，法官依家屬提出的看護、醫療及醫材等費用支出共3萬1480元，判協會應賠家屬83萬1480元。

(中時 )