20200914中天新聞 洗衣亭漏電男子遭電死 家屬聲請國賠遭駁回

宜蘭縣員山鄉2017年發生一起洗衣亭私接路燈電線，卻漏電電死一名陳姓男子，陳父救兒也被電傷的意外事故。家屬認為負責管理路燈的員山鄉公所，多年來竟無任何取締、剪線等積極作為，放任私接電線，怠忽職守，要求國賠490餘萬元。不過宜蘭地院審理認為，私接電線位置屬於台電管理維護範圍，而非員山鄉公所管理範圍，因此判家屬敗訴，員山鄉公所免國賠。可上訴。

2017年10月18日，宜蘭員山鄉一名38歲陳姓男子，在住家附近洗衣亭洗手，因洗衣亭日光燈漏電，他被電倒在水溝裡，當場失去呼吸心跳。陳男的母親看到兒子在水溝裡載浮沈，趕緊跑回家叫76歲的丈夫出來幫忙拉人，結果陳父與另一位協助的鄰居劉男都被電到送醫。

事後調查發現，洗衣亭的日光燈私接路邊路燈的電線，具有高達220伏特的電力，整座洗衣亭都有電，陳男活活被電死。陳男家屬認為員山鄉公所沒有善盡管理路燈職責，放任私接電，提出國賠求償490餘萬元。

員山鄉公所則辯稱，私接電的位置，並非鄉公所管理的範圍，而是屬於台電公司的設備，由台電公司負責施作、維護。員山鄉公所更指控，若台電公司進行普查，就不會發生高達4處洗衣棚都有竊電、且多年來不曾被查獲的情形，可證本件意外的發生，是台電公司疏於檢查維護所致。

宜蘭地院審理，經查閱遭私接電的路燈照片，以及台電員工等人證詞，可知遭私接電的範圍確實不屬於員山鄉公所管理的範圍，而是屬於台電公司管理維護的範圍，因此駁回原告之訴。全案可上訴。

(中時新聞網)