台南北外環道落成後，從南科至安平只需15分鐘。（李宜杰攝）

「台南都會區北外環道路」第3期新建工程14日舉行鋼箱梁上梁典禮，蔡英文總統、內政部長徐國勇及台南市長黃偉哲都出席。蔡英文寄予厚望，工程如期完成，解決塞車惡夢，改善南科聯外交通瓶頸，待全線通車後，從安平至南科只需15分鐘，有效提升交通便利性。

蔡英文表示，Google宣布來南科投資、台積電近期也第4次於南科購地建廠，南科三期的擴建案也已核定，未來台南是半導體產業重鎮，因應產業聚落成形，也要加快聯結內外的交通網絡建立。

黃偉哲則說，隨台積電5奈米、3奈米及相關工廠進駐南科，整體就業潮跟人流、車潮將提升，隨著工程逐項完工，能有效紓解因南科就業人口提高，帶來的通勤需求。

台南市政府工務局表示，台南都會區北外環道路全長14公里，總工程費加上用地費達178億3800萬元，共分4期開闢，預訂於2021年8月完工。

工務局也稱，北外環道路工程全線通車後，將成關鍵路廊，串聯南科、永康工業區、台南市區，除打通國道8號、台1線道路瓶頸，改善南科的聯外交通，北外環道路配合現有的國道1號及3號，與台86線和台61線，能有效改善東西向路網，讓台南市1小時生活圈的目標順利成形。

(中時 )