都找到了！武界壩洩洪釀4死 家屬招魂 14:382020/09/14 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 找到遺體的賴姓家屬，於武界一線天意外現場進行招魂（民眾提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨日（13日）在南投縣仁愛武界，有4名遊客因上游台電水壩異常排洪被沖走，釀成3死1失蹤。在經過一天的努力後，空勤總隊、南投縣消防局和武界派出所持續搜索，今（14日）全力尋找失蹤的盧男，於上午8時50分尋獲遺體。 盧男妻子胡婦在家人陪同下，至武界派出所認屍，面容憔悴不發一語，面對外界疑問為何在禁地野營選擇不回應，並於派出所簡單進行招魂儀式；昨日已找到遺體的賴姓家屬，於一線天意外現場進行招魂，家屬雙手合十，盼死者走得安詳。 (中時 ) #武界壩 #遺體 #招魂 #野營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 都找到了！武界壩洩洪釀4死 家屬招魂 14:382020/09/14 社會 新聞早班車》美西惡火空汙 恐釀大規模死亡 07:062020/09/14 政治 武界壩洩洪釀3死 第4名失蹤盧男尋獲 09:162020/09/14 社會 武界壩洩洪奪4命 檢察官查台電三大疏失 11:532020/09/14 社會 李登輝9月19日追思禮拜 美次卿將出席 04:102020/09/14 政治要聞 武界壩放水毀2家庭 生還賴男招魂泣喚妻兒「一次允杯」 13:092020/09/14 社會 武界壩露營丈夫女兒雙亡 倖存婦最新悲痛發文：是我家跟朋友 09:572020/09/14 社會 武界壩4死能國賠？林智群舉4例：不是有警示牌就能免責 09:132020/09/14 社會 賴童入學中籤 鄰居眼中小暖男 04:102020/09/14 社會新聞 武界壩放水3死1男仍失蹤 警消一早再度搜索 08:192020/09/14 社會 社會熱門新聞 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 武界壩4死台電技術員10萬元交保 網嘆：可憐基層 - 社會 武界壩露營丈夫女兒雙亡 倖存婦最新悲痛發文：是我家跟朋友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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