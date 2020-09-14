昨日（13日）在南投縣仁愛武界，有4名遊客因上游台電水壩異常排洪被沖走，釀成3死1失蹤。在經過一天的努力後，空勤總隊、南投縣消防局和武界派出所持續搜索，今（14日）全力尋找失蹤的盧男，於上午8時50分尋獲遺體。

盧男妻子胡婦在家人陪同下，至武界派出所認屍，面容憔悴不發一語，面對外界疑問為何在禁地野營選擇不回應，並於派出所簡單進行招魂儀式；昨日已找到遺體的賴姓家屬，於一線天意外現場進行招魂，家屬雙手合十，盼死者走得安詳。

(中時 )