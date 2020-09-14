奇幻愛情片《怪胎》再拿下大獎！榮獲紐約亞洲電影節評審團榮譽大獎，這已經是《怪胎》拿到的第5項國際影展獎項，不但獲獎連連，也是今年度台灣電影在國際影展拿下最多獎的電影。對於第一次編導劇情長片的廖明毅，也是十足的肯定。

電影在國際影展爭光之外，在台灣上映至今超過1個月，全台票房逼近4500萬佳績，並掀起一股「怪胎美學」熱潮，以小成本製作電影不論在台灣或是國際上，都已創造出好成績。

紐約亞洲電影節此次改由線上頒獎，頒發評審團榮譽大獎的是台灣導演陳駿霖，他說明《怪胎》獲獎理由：「這部電影像清新的空氣，既迷人又天馬行空。非常的原創，能感受到導演想為角色打造一個世界的強烈意圖。」

對於再度獲獎，導演廖明毅表示，自己的第一部電影可以獲得這樣大的肯定，也是鼓勵自己繼續往做好電影的最大動力。在2017年泰國電影《模犯生》也拿下此獎項。《怪胎》全台熱映中。

(中時 )