伴隨萬聖節、聖誕節等西方節日將至，據《中國證券報》引述業內人士指出，很多商家希望通過節日大促提振銷量，早早開始下單備貨。但因上半年受疫情影響，不少海運公司尤其是長途航線為節省成本，運力大減，為保證按時到貨上架產品，今年貨運量近期開始逐步上升。

也因此，海運市場的供需錯配助推航線運價上漲，各型船舶租金水準也迎來短期大漲。根據上海航運交易所公佈數據顯示，截至9月11日大陸出口集裝箱運價指數（CCFI）上漲至949.48點，較上期漲3％；上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲至1355.04點，較上期漲34.24％。其中，美西線、地中海線、歐洲線運費分別為3813美元／TEU（20呎標準貨櫃）、1115美元／TEU和1054美元／TEU，較上期分別上漲55％、33％和12％。

這也帶動相關業者被看好，浙商證券認為，從價格角度看，各區域內港口價格戰時代即將結束，除區域格局向好，板塊整體盈利也有望回升。

(旺報 )