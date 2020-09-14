國民黨發動反美豬公投連署，民進黨立委許智傑表示支持，認為公投是人民的權益，但審查還是必要的。對此，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強表示，「不以黨派廢言，我要給許智傑一個讚」。

許智傑昨（13）日透過媒體群組表示，公投是人民的權益，若國民黨可通過公投連署，個人也贊成，但體制內的審查還是必要的，國民黨應在國會嚴格要求政府，要做好科學及安全性把關。

羅智強今日在臉書指出，這些天日曬風吹在街頭進行食安公投的演講，許多民眾說，雖然不認同國民黨，但守護健康、守護食安不是國民黨一個黨的事情，每個人都有責任站出來，所以願意加入連署，甚至也有贊成瘦肉精美豬進口的民眾表示，不管贊成還是反對，都支持用公投讓人民自己決定。

羅智強也想問民進黨台北市立委高嘉瑜、何志偉、吳思瑤，願意支持人民公投決定瘦肉精美豬是否進口嗎？願意跟進許智傑的理性立場嗎？

國民黨提反瘦肉精美豬公投... 由羅智強發佈於 2020年9月13日 星期日

(中時新聞網)