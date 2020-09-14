苗栗48歲王姓男子因車禍和腦瘤疾病接受過2次腦部手術，加上腦部受損無法控制情緒，常激動跳躍導致跌倒受傷，幸好經醫師適度調整藥物內容，王男狀況終於穩定也不易跌倒受傷。

大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師彭祈龍表示，腦部開刀、有中風病史、腦部較脆弱的病人，對藥物比較敏感，服藥過後會出現暈眩、身體不平衡的狀況，提高跌倒風險，造成自身受傷。因此，這類型病人的用藥一定要諮詢醫師，並配合藥物調整與治療，才能穩定病情。

大千醫院說明，王男因車禍造成腦部抑制情緒的系統受影響，原本個性溫和變得易怒、暴躁，還不停地跳上跳下，一不注意就會跌倒受傷，加上腦部開過刀，讓他對精神藥物非常敏感，服藥後容易失去平衡而跌倒。

彭祈龍表示，王男的狀況比較複雜，無法以一般用藥處理，因此花了許多時間調整藥物及治療方式，才讓他逐漸恢復穩定。彭祈龍提醒，對於腦部脆弱的精神病人，用藥治療上一定要與醫師討論，找出合適的方式，才不致因藥物影響導致更嚴重的傷害。

(中時 )