大林鎮日前發生一名張姓建築工被2條約80公分鋼筋貫穿胸腔、臀部的工安意外。（大林慈濟醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

核磁共振檢查，紅圖處為肝腫瘤復發位置。（大林慈濟醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮一處新建住宅工地，日前發生一名張姓建築工因不慎從高處摔落，被2條約80公分鋼筋貫穿胸腔、臀部的嚴重工安意外，送到大林慈濟醫院急救，所幸手術後順利取出鋼筋；由於張男有肝癌病史，住院期間意外發現肝臟長了一顆2公分腫瘤，證實為肝癌復發，最後手術切除後恢復健康。浩劫重生的張男，目前重回工地工作，他笑稱自己是「因禍得福！」

第一階段手術為將貫穿肺臟的鋼筋移除。胸腔外科主任黃重傑指出，由於鋼筋靠近心臟，拔除時需要相當謹慎，一不小心偏離位置，隨時可能大出血危及性命，待鋼筋移除後，再藉由胸腔鏡修補損壞的肺臟。他也提醒，若不幸遇到異物刺入身體，千萬不要急著拔除，否則將導致大出血，最好處理是保護傷口、做好固定後送醫。

第二階段手術則針對從左側臀部穿過腹部的鋼筋，由移植外科主任尹文耀進行。他指出，中發現鋼筋穿過小腸二處，造成小腸斷掉、破洞，腹部到處都是溢出的腸液導致腹膜炎，但張先生非常幸運，鋼筋穿入位置正好在腹腔主動脈的分支，幸好閃過這條大血管，否則血管若破裂出血，將危及性命。

尹文耀說，術後回顧病史影像時，發現原本的肝臟腫瘤又復發為3公分大，旁邊還伴著另一顆2公分腫瘤，幸好未再轉移到別處，經微創與傳統混合式手術方式，完成腫瘤切除，通常人體在發生重大意外傷害時抵抗力變弱，不論細菌感染或癌症容易爆發，若沒提早治療，恐危及生命。

意外發生當天，張男從工地到醫院時，全程都是清醒的。現在想起來，他直言「超可怕」，親朋好友原以為他過不了這一關，但醫生醫術高明，將他從鬼門關救回來，如今痊癒後，能回到工地工作是他的福氣。

(中時 )