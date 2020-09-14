全球新冠病毒疫情未見趨緩，防疫旅館需求仍相當高，交通部觀光局今日表示，將修正防疫旅宿實施要點，將原本補助期限自8月底延長至今年底，為讓預算有效延長運用，補助旅宿業的費用，自10月起從每天1200元降至800元，而且是接收台籍或永久居留證的居家檢疫、隔離者。

交通部觀光局4月公布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，獎助提供居家檢疫者或居家隔離者入住的防疫旅宿，提高旅宿業者加入防疫旅宿的意願。

原要點實施至8月31日止，但因國際疫情未見緩和，有防疫旅宿需求，配合中央防疫政策，觀光局將於9月15日修正要點，延長獎助期間至今年12月31日止，並將溯及109年9月1日生效。

觀光局表示，修正重點主要為今年9月30日前維持每房每日補助1200元，另配合政府防疫政策、考量國際疫情及預算能有效延長運用，自10月1日至12月31日止，每房每日補助800元；並自10月1日起僅補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿。

為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局在台灣旅宿網已建置「防疫旅宿」專區，除自願公布為防疫旅館的業者外，其餘未公開者的業者，可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

目前防疫旅宿的房間數已逾1萬2000間房，入住率約7成，各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來有入住需求之居家檢疫者及居家隔離者。

(中時 )