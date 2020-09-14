美國不鏽鋼流通大廠大成鋼(2027)今年受到疫情影響，銷售下滑，2020年8月合併營收48.45億元 年減27.97%，今年1~8月營收378.68億元，比去年同期減少32.16%。

上周五（11日），外資及自營商聯手賣超大成鋼3564張，大成鋼今股價開低走低，下探20.55元，仍在今年相對低點，相較鋼鐵股表現弱勢。

大成鋼7、8月營收回到47~48億元水準，比第二季單月營收明顯回升，但前8月營收下滑逾3成，全年仍將比去年明顯下滑。

今年上半年鋼市不振，大成鋼前6月營收282.47億元，年減約32.7%；毛利率年減近7個百分點至12.59%，本業轉虧，上半年營業淨損1.87億元，業外表現亦不利；上半年淨損歸屬於母公司業主9.35億元，比去年同期轉虧，上半年每股淨損0.76元。

第二季時，美國市場嚴重受疫情影響，銷售減少，大成鋼第二季單季營收降至120.46億元，毛利率13.32%；本業轉虧，單季營業淨損2.01億元，單季淨損歸屬於母公司業主7.27億元，每股淨損0.59元。

(時報資訊)