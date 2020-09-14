許多人僅視螞蟻為害蟲，但新加坡一創業家將眷養螞蟻視為疫情中的商業，開發出螞蟻銷售的商業寵物市場。

新加坡葉姓(音譯)商人John Ye在新冠疫情爆發、開始閉鎖措施的二月底時，開發出首家螞蟻寵物商店「Just Ants」，儘管疫情有礙商業活動，但自七月以來銷售仍呈現上升。

葉姓商人原先從事電子產品銷售，對螞蟻一直感興趣。葉和工作人員在當地獲取螞蟻，他們發現螞蟻會在大雨中大量出現。

螞蟻農場在西方國家已可見，但在新加坡很少見，葉希望能扭轉人們對昆蟲如螞蟻的負面印象，認為螞蟻在生態系中非常重要，希望能透過該市場的開發引導教育機構或孩童認識螞蟻。

另外，新冠疫情中人們居家時間增長，開發新的寵物市場亦為新商業一環。

該商人在農場中販賣30種螞蟻，包括蟻王和蟻后，根據不同種類，價格相當好，從13.9新元(約10美元)到200~300新元之間。農場亦販賣昆蟲作為螞蟻的食物，雖然蜂蜜和水果亦可當食物。

(時報資訊)