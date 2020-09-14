國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書爆料，親眼目睹「陳菊護航丁允恭」後，14日再度於臉書爆料，「惹到陳菊院長，我該注意什麼？」，並加碼反擊爆料，陳菊在2016年賑災考察熊本時，還不忘慶生，且不准記者發新聞，而想知道為期3天行程如何規畫，時任新聞局長的丁允恭要嘛沒接電話不回訊息，要嘛說問另一位幕僚。

鍾沛君日前發文評論「誰讓丁允恭藉勢借端」後，花媽愛將高雄市前祕書處長陳瓊華隨即發出一張鍾不知情被拍下的照片，當時鍾沛君以記者身分，出差日本採訪台灣愛心捐贈慰問地震後的熊本縣市，陳瓊華在文末加註「不要拿天災當舞台」，鍾沛君14日加碼反擊，爆料當年高雄市政府壓新聞的手法。

鍾沛君指出，時間回到2016年，為期3天的賑災考察出訪，她從得知道隨行採訪開始，不斷聯繫時任新聞局長的丁允恭，丁局長卻不斷跳針，得不到回應，當時完全不知道具體採訪行程就這樣登機了，她和攝影非常焦慮，擔心新聞版面會開天窗，而當晚採訪完，她和攝影終於能放心扒幾口飯，但突然全場熄燈，忽然眾人齊聲高唱生日快樂，一個鋪上百顆紅豔豔草莓、陳菊畫像的豪華蛋糕被推出來，台上髮色斑白的蒲島知事，突顯壽星陳菊的神采奕奕。

鍾沛君表示，「對，你不曾在任何新聞看到這個畫面，因隨團媒體通通被要求不能用攝影機拍攝、不能撰寫任何跟出訪慶生有關的報導」；鍾說，「既然現在已貴為監察院長辦公室主任的陳前處長要考古，那就好好來談談，誰在熊本賑災出訪大肆慶生，還不准記者發新聞。」

(中時 )