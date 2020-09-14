國民黨立委馬文君。（本報資料照）

衛福部長陳時中防疫有功，被外界視為台北市長熱門人選，日前更在小巨蛋獻唱引發議論，行政院長蘇貞昌對此表示，陳時中是被政治耽誤掉的歌手。國民黨立委馬文君則痛批，陳時中作秀過頭了，請適可而止！

馬文君在臉書指出，陳時中至今已經缺席了至少4場由在野黨舉行的含萊克多巴胺美豬牛肉公聽會，衛福部同仁也被要求不得參加。時代力量出示公文證明邀約，被陳時中與衛福部「已讀不回」，民進黨側翼甚至大舉出動「帶風向」，批評在野黨是不是當陳時中「很閒」？

馬文君接著表示，陳時中應該忙到沒時間出席公聽會，週六卻穿著Gucci，風光現身詹雅雯演唱會，還登台合唱兩首歌！週日又出現在某談話性節目，與主持人一搭一唱談吃豬睪丸「頭腦好」，「體力讚」。

馬文君直言，實在很難想像這些既缺乏科學基礎，也沒有數據佐證的「幹話」，竟然都出自陳時中之口。更難理解的是，陳時中現在到底是應該把關台灣百姓飲食健康的衛福部長，還是含萊克多巴胺美國豬牛肉的超級推銷員？她痛批陳時中言行已經完全「走鐘」。

(中時新聞網)