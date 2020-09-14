丁允恭是賴清德帶來台北？鄭運鵬：的確是 14:502020/09/14 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委鄭運鵬。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院長陳菊近日表示，前總統府發言人丁允恭並非由他帶來台北，而是副總統賴清德在擔任行政院長時借將。民進黨立委鄭運鵬今日於立院受訪表示，丁允恭當初如何北上，新聞都查的到，的確是賴清德借將沒錯。 鄭運鵬表示，丁允恭的相關爭議，有部分時間點發生在擔任高雄市新聞局長任內，如果監察院要對高雄市政府或者陳菊進行了解，相信陳菊也會配合。 (中時 ) #丁允恭 #賴清德 #鄭運鵬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 丁允恭是賴清德帶來台北？鄭運鵬：的確是 14:502020/09/14 政治 丁允恭案為陳菊背鍋？挺韓網紅解讀賴清德心聲 網讚爆 08:322020/09/13 政治 回應外界關切丁允恭？陳菊這天將「出來面對」媒體 19:552020/09/14 政治 陳菊赴日慶生遭爆壓新聞？網：盯著她打就對了 17:372020/09/14 政治 為何身為副總統卻得背丁允恭案黑鍋？網：「這事」後賴清德已沒地位 21:482020/09/13 政治 蔣萬安別想躺著選？網揭民進黨恐醞釀一招「換蔣」 10:032020/09/12 政治 立院本周五開議 蘇貞昌將赴國會報告瘦肉精美豬進口 11:582020/09/14 政治 陳為廷摸奶事件翻版？ 李艷秋：丁允恭辦公室當砲房毀了范雲 16:372020/09/12 政治 要求網軍停止攻擊！丁允恭案陳菊甩鍋賴清德 網路「這圖」瘋傳 16:272020/09/12 政治 監委要查丁允恭 紀惠容：若有必要將約詢陳菊 08:052020/09/12 政治 政治熱門新聞 瘦肉精美豬要來台了 高雄街頭民調結果出乎意料 - 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 美駐陸大使辭職 學者曝背後玄機：恐為開戰做準備 - 政治 不去海峽論壇 江啟臣：絕不讓我的國家、政黨 受任何一點侮辱 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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