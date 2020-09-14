監察院長陳菊近日表示，前總統府發言人丁允恭並非由他帶來台北，而是副總統賴清德在擔任行政院長時借將。民進黨立委鄭運鵬今日於立院受訪表示，丁允恭當初如何北上，新聞都查的到，的確是賴清德借將沒錯。

鄭運鵬表示，丁允恭的相關爭議，有部分時間點發生在擔任高雄市新聞局長任內，如果監察院要對高雄市政府或者陳菊進行了解，相信陳菊也會配合。

(中時 )