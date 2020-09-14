徐姓男子去年4月間，酒後駕車在關渡橋上跨越雙黃線，撞擊對向黃姓駕駛一家3口，導致黃的女兒嗅覺、味覺盡失並受傷，徐卻假裝講電話，企圖從閘道徒步逃跑，被黃發現後報警將人逮回現場。法官丈量被捕的地點與事故距離有298公尺之遠，認為他沒有站在車旁打電話，又否認自己是肇事者，以肇事逃逸、公共危險罪2罪，判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

徐姓粗工去年4月21日晚上10點多，開車載著另外2名朋友，駕車從五股跨越關渡橋打算往北投，在橋上竟跨越雙黃線，與對向轎車迎面對撞，導致黃姓駕駛四肢多處擦挫傷，坐在副駕駛座的黃妻則有多根肋骨骨折，黃的女兒則左側大腦出血，顏面、顱骨開放性骨折。

徐從駕駛座卡開車門下車發現釀禍，黃的轎車車頭全毀，車上的人生死未卜，竟然徒步往北投方向的閘道走去，黃下車立刻上前喝令不要逃跑，不然要報警，但徐回到事故發生現場，假裝講電話，又從橋上的汽機車引導打算逃跑，隨即被從五股趕來的警察抓到。

徐酒測值0.53mg／L，他辯稱要打電話給女朋友和友人，告訴他們發生車禍的事情，因為在橋上，打算走到平面車道等候，並沒有逃跑，離開現場只有10幾公尺而已，如果想要逃跑怎麼會待在現場讓警察抓。

第一時間趕到現場的警察作證，從徐被攔下的位置到車禍現場，相距298公尺，法官認為，如果不是要逃跑，為什麼不留在車禍現場打電話，還要刻意朝引道步行數百公尺，徐第一時間，還否認是肇事者，法官認定他犯下肇事逃逸罪。

黃的女兒、黃妻受傷已達重傷的程度，而徐卻未表達任何的歉意，犯後態度非常惡劣，黃更說，徐開庭要來不來，想來就來，不想來就不來，請法院從重量刑，檢察官更指，徐無照又酒後駕駛，完全忽視政府的法規與其他用路人安全。合議庭依不能安全駕駛動力交通工具致重傷罪，判處有期徒刑2年，以及肇事致人傷害逃逸罪，判處有期徒刑1年4月，應執行有期徒刑3年。

(中時 )