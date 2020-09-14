蘋果新商品即將於北美時間9/15發表，使蘋概供應鏈三王台積電、股王大立光與鴻海等，率電子股回神奮勇向前衝，在內、外資法人強勢作價，與部分主力群、大股東跟進大敲下半年看俏科技股下，激勵大盤周一開高之後欲小不易，終場大漲111.87點，連續收復10日線、月線與12700點，報12787.82點，漲幅0.88%，成交1788.85億元。

短線美中不足雖係成交值再度萎縮，但市場資金氾濫，逢低等著布局者，大有人在，不排除具惜售因子。不過，前波大套牢區12900點至萬三區間浮額不少，逢高還需建立高風險意識，於高檔善設停利點及拉回之停損點。

除蘋概三王表現不錯外，重量級集團股包括聯發科、聯電、國巨、南亞科、廣達、和碩等，也都站在多方。另外，傳產與金融之權值股如國泰金、富邦金、台塑、南亞、台泥、亞泥及台塑化等，則擔當穩盤與輔攻角色，順利化解台化、群創、長榮航、華航與中信金等集團股拉回壓力。

櫃買市場方面，電子股同樣擔當主流角色，加上生技股止跌回穩，且電機、化學、營建、航運與觀光等族群也力挺多方陣營，化解紡纖與鋼鐵兩類股拉回壓力，盤勢開高走高，終場指數上漲0.96%，報165.75點，成交518.14億元。

匯市方面，新台幣兌美元匯價，迄午盤大幅升值2.46角，暫報29.26元，顯示國際熱錢對台股匯市仍興趣濃厚，雖預期央行在下午匯市收盤時，或再度打回29.5元，但新台短中期易升難貶已然是趨勢，今年底之前的升值空間不必過分看淡。據悉，美國將於十月間，公布全球匯率操縱國，屆時有關單位阻升的那隻「黑手」，當會明顯收歛。

業內人士指出，目前看起來，短期看空盤勢與未來仍看多者，似形成五五波格局，但近期全球大環境，如利率在歷史低檔，新冠肺炎已漸進尾聲，加上緊接而來是各主要工業國，振興經濟舉措將陸續出籠，在景氣觸底反彈的情勢相對樂觀，及錢潮持續淹腳目下，除非中美關係在未來或有進一步惡化變數風險，否則盤勢在高檔震盪趨堅架構，仍相對可期。

(工商 )