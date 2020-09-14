方大同創立的音樂廠牌「賦音樂」，旗下第二位唱作女歌手孔藝弦15日推出新單曲〈抗體〉，整首歌意念堪稱全球戰「疫」的鼓舞正能量之歌；疫情期間幾乎足不出戶的孔藝弦，半年多來所有的演出工作取消或延期，跟著老闆方大同進行「在家辦公」模式，除了勤奮創作外、學習在家錄音，以「雲錄製」方式錄製新歌甚至「雲Jam」玩即興創作外，還與方大同定時「雲開會」、線上討論新歌創作方向，把「雲」工作模式發揮到極致，孔藝弦笑說：「因為受到老闆宅在家的辦公也能做很多事的啟發，發現這樣的『雲工作』也是面對疫情衝擊所應對出的無形抗體！」

在家悶了快半年的孔藝弦，最近因疫情趨緩而有了到雲南出席騰訊線上音樂會的工作機會，坦言首次面對沒有觀眾的攝影棚演出有些不習慣及緊張，「不過這也是面對疫情得產生出的適應『抗體』，而這也是未來的趨勢」；拜這次線上音樂會之賜，孔藝弦難得有機會與老闆方大同、師姐王詩安在雲南相聚，也是賦音樂三位師徒在疫情爆發後，半年多來第一次聚首碰面，天南地北地聊到一發不可收拾，王詩安和孔藝弦還在後台休息時互送簽名照片給對方，孔藝弦笑說：「有種過年返鄉與家人團聚的感覺！」兩位好姊妹還一起開車去美麗的大理「遊車河」、吃美食。

疫情雖漸漸趨緩，孔藝弦仍隨時保持良好衛生習慣，「因為沒有絕對的安全，所以時時刻刻噴酒精消毒、戴口罩都是必須，保護好自己才能保護好他人」；坦言有些輕微潔癖的孔藝弦笑說：「原本以為自己有輕微潔癖，沒想到進公司後發現每個同事比我還更『潔癖』，算是有找到一種歸屬感！」問面對疫情變化寫出大家有「抗體」打贏「戰疫」的孔藝弦最想擁有甚麼「抗體」？她表示：「因為個性問題，我發現自己很難跟剛認識的朋友打交道，加上疫情期大家開始保持距離，我原來就有的一些輕微社恐症就更厲害了！做為一個唱作人，我希望我能有更好的社交能力，能和更多和自己不一樣的人交流，多聽他們的故事，打開自己的視野。」

王詩安和孔藝弦在後台交換簽名照。（賦音樂提供）

(中時 )