台中市農會日前辦理「四健尬看麥」作業組成果發表競賽。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農會日前辦理「四健尬看麥」作業組成果發表競賽。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農會日前辦理「四健尬看麥」作業組成果發表競賽。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農會日前辦理「四健尬看麥」作業組成果發表競賽。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農會日前辦理「四健尬看麥」作業組成果發表競賽。（台中市農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農會日前辦理「四健尬看麥」作業組成果發表競賽，共計20家區農會、近200位四健會員報名參賽。大甲區農會獲得獲得「初幼級作業組」冠軍；清水區農會拿下「中高級作業組」冠軍。

台中市農會12日於四角林咖啡莊園大禮堂辦理「四健尬看麥」作業組成果發表競賽，競賽共計有20家區農會、近200位四健會員報名參賽，藉由競賽過程將本市各區農會四健會員們執行與食農教育、農村社區或與在地資連結相關作業組的成果呈現。

本次競賽依四健會員們年紀分為「初幼級組」共11組參賽，以及「中高級組」共9組參賽方式進行，透過活動中學習與成長，落實四健推廣教育之青少年發展，培養四健會員對農業生產及生活方面作業組認識與興趣，提升其相關能力。

台中市農會指出，暑假期間各區農會之四健作業組執行皆有非常豐富的成果，藉由此次競賽讓四健會員做整體的驗收與回顧，本市各區報名之四健會員亦卯足全力準備這一次的競賽活動，藉由一系列的農業相關活動，讓四健會的青少年更加認識農業、親近農業，進而喜愛農業，並成為農業未來的後繼者，為「農村再生」注入新活力。

最後「初幼級作業組」由大甲區農會獲得冠軍，亞軍為后里區農會、烏日區農會、石岡區農會，季軍為東勢區農會、大里區農會、外埔區農會及霧峰區農會、龍井區農會、大肚區農會、大安區農會。「中高級作業組」得獎名單冠軍為清水區農會，亞軍為新社區農會、梧棲區農會、潭子區農會；季軍為沙鹿區農會、太平區農會、大雅區農會、豐原區農會及台中地區農會。

台中市農會表示，10月31日於后里區福容大飯店，大甲區農會、后里區農會、清水區農會及新社區農會，也將代表台中市參加全國四健作業組競賽，相信藉由農業相關作業組推廣，能看到不一樣的農村活力以及愛農業的心，歡迎大家一起來為四健會員們加油、也繼續為台灣農業加油。

(中時 )