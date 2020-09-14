日本執政的自民黨14日舉行總裁（黨魁）選舉，選出接任安倍首相的人選。被輿論暱稱「令和大叔」的日本官房長官菅義偉如外界所預期，以377的票數當選自民黨新總裁，16日可望在臨時國會上被指名為日本新首相。對此，前新北市長朱立倫也表達祝賀之意。

自民黨14日下午在東京某飯店召開兩院議員大會並舉行總裁選舉，由394票的國會議員票及47都道府縣各3票的141張地方票，總計535票來決定新總裁人選。除菅義偉外，還有前幹事長石破茂、政務調查會長岸田文雄出馬競選。

對此，朱立倫也在臉書發文表示，恭喜菅義偉先生當選日本自民黨新任總裁，並將就任內閣總理大臣。菅總理長期支持中華民國，2010年來訪時，我當時以行政院副院長身分與菅總理見面，相談甚歡，針對兩國的經濟議題有很深入的討論與共識。

朱立倫更強調，台、日不論在地理、歷史與文化上都有諸多共通點。未來不論在觀光、商業與貿易等關係及合作上將更為密切。再次祝福菅義偉總理。

菅義偉是現任首相安倍晉三的長期戰友，他強調將會承襲安倍政策，延續「安倍經濟學」，以超寬鬆貨幣政策、加強政府支出及結構性改革等三支箭振興經濟。

(中時新聞網)