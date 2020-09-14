觀銷處表示，海邊外圍的浮球底下有一定沙堤，發生豪雨、颱風，沙子多數會留在沙灘上。（陳彩玲攝）

大武崙澳底海灘一到夏天會有許多民眾前來戲水，基隆連2日下起豪雨，受雨水沖刷沙灘開出一條如河道般的路徑，高低落差達1公尺，雨水不斷沿著邊緣流入大海，遊客堪稱為百年一見奇景，附近店家則盼市府能盡快將沙灘回歸原樣，觀銷處表示，會再視天氣等狀況評估，將環境復原。

大武崙沙灘深受基隆人喜愛，每逢假日就有許多遊客前來遊玩，不僅戲水，更會架起網子打沙灘排球，這片沙灘原先為天然景色，但自大武崙漁港建成後，發生突堤效應，堤防改變了海浪方向，造成沙子不斷流失，市府為挽救花費數百萬買沙造灘。

而基隆連2日下起豪雨，沙灘遭沖刷的面目全非，遊客表示，自己每年夏天都前來遊玩，每年下雨沙子總會流失，但第一次看到沙灘被沖出一條河道，是百年難得一見的奇景，附近店家也指出，首次看到沙灘受創的這麼嚴重，希望市府盡快修復，讓遊客能平安的來遊玩。

基市府觀光及城市行銷處副處長王英哲表示，大武崙沙灘有兩條箱涵，排水溝無力宣洩時，才會從箱涵排入海中，這次沙子流失，在海邊外圍的浮球底下有一定沙堤，就算發生豪雨、颱風，沙子多數會留在沙灘上，漲潮時會隨海浪被帶回沙灘，不斷循環。

王英哲說，環保局有一台沙灘車以滾動方式清理垃圾，也能整平沙灘，由於這次豪雨多處地區都有災情，相關人員要率先處理緊急案件，未來有餘力時再協助清整沙灘，此外，因淹水嚴重許多枯木、雜支流進沙灘裡，會進行評估大動作清整一次。

(中時 )