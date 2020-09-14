民進黨立委鄭運鵬今日於立院受訪表示，美國在台協會（AIT）派員觀摩漢光演習，代表AIT、美國政府以及國務院的對台系統都動起來，甚至都提高層級與台灣交流；這次兵推雖然是電腦演習，但AIT可以在與我國協同作戰上有更深的互相了解，對台灣的保障是好事。

鄭運鵬指出，各國軍演除了例行訓練外，就是主權捍衛與國力展示。中國新型飛彈在試射，美國也必須讓他們了解在第一島鏈、南海、台海上，美國也有自己的看法，軍演很多是政治動作，所以中國用多點軍演、發起挑釁想轉移新冠肺炎全球對中國的不滿，這點政治目的是很清楚的。

鄭運鵬說，這段時間，台灣面對中國的挑釁，國軍與總統府是非常節制、而且不挑釁，盡量以防衛的態度來讓其他國家知道我們不受到中國的威脅，這些原則，也是國際願意信任台灣的主因之一。

近日傳出有12名偷渡來台港人被中國海警逮捕，並送往中國。有訊息指出這些人不是為民主而是要將香港分裂出中國。鄭運鵬回應，對中國與港府來說，這些反送中的朋友從來都不是追求民主，所以不管是偷渡到台灣或其他國家，對於中國政府來說都是罪犯。

鄭運鵬表示，台灣是希望在目前港澳條例機制下專案處理，可能各種方式來到台灣，台灣一定會保護他們，但是也怕中國趁這次機會派間諜潛入，希望各界不要誤解台灣的做法。

(中時 )