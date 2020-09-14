大陸「資管新規」已落地2年多，資管行業經歷整改轉型。在多家上市行披露的半年報中也顯示，在資管新規和理財新規的推動下，銀行保本理財發行持續萎縮，同時非保本理財也停止猛進的發展步伐。截至2020年6月底，上市銀行非保本理財餘額21.4兆元（人民幣，下同），較去年年底的23.4兆元下降8.5％。

在保本理財產品方面，也是逐步減少甚至「清零」。據杭州銀行半年報顯示，截至上半年底，該行保本理財餘額為零，且短期產品占比逐步下降，產品淨值化比例達到87.23％；興業銀行半年報也同樣指出公司保本理財已清零。平安銀行半年報也表示保本理財產品壓降速度加快，今年上半年保本理財產品餘額為408.16億元，較上年底減少39.3％。

據《證券日報》引述股份行理財經理介紹，資管新規提出的要求之一，就是全面取消「保本理財」。因此自資管新規實施以來保本型理財產品已經停售。另有某國有大行的客戶經理透露，近期沒有新發保本型的理財產品，只有部分以前發行的保本產品尚在存續期。

(旺報 )