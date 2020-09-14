Crispy脆樂團由團長Skippy與丁丁攜手組成，今年邁入創團第十個年頭，一路走來兩人不僅是音樂夥伴，也是生活中的心靈伴侶，兩人13日在台北華山文創園區舉辦「我在黑暗的盡頭等你」十週年演唱會，現場吸引超過千名粉絲到場，驚喜的是，演唱會尾聲，Skippy祭出幸福彩蛋，在全場毫無知情的狀況下，當眾單膝下跪深情地向女方求婚，讓丁丁驚喜落淚、點頭答應。

演唱會尾聲新歌〈黑暗的盡頭〉正唱到一半時，現場燈光一暗，Skippy忽然深情望著丁丁說：「其實有件事情沒跟你說，這首歌是首情歌，我寫了這首歌，這十年來所有一切全部都是為了現在這一刻！」突如其來的告白讓丁丁與全場陷入瘋狂，接著Skippy單膝下跪，拿出早就準備好的戒指，感性表示：「黑暗的盡頭是你和我，我愛妳！妳願意嫁給我嗎？」台下粉絲齊喊「嫁給他」、「嫁給他」，在期盼鼓譟下丁丁點頭回應「我願意」，兩人深深擁抱長達十秒，並且難得放閃在舞台上親嘴。被求婚後的丁丁形容：「還是很沒有真實感，因為從來沒有想過這件事情會發生，平靜下來還是覺得很不可思議，對Skippy只有滿滿的感謝，非常開心。」

求婚成功讓粉絲們尖叫聲不斷，事後Skippy蹲在台上吐一口大氣，打趣說，「從來沒有那麼緊張過，這件事情在我心裡想做很久很久了」，原來為了密謀這場求婚計畫，花盡心思想情節、甚至不斷對著手機自拍練習告白，終於成功讓他是卸下心中大石，在一陣驚喜後，丁丁忍不住詢問「只有我不知道嗎，是不是有秘密群組」笑翻眾人；談及求婚細節，Skippy表示，知道要辦演唱會時就下定決心。因為丁丁很喜歡水獺，特地請「野室設計」設計了水獺戒指的原型，再請店家翻模鑲上鑽石，成為獨一無二的水獺鑽戒，他開心地説：「在準備演唱會的忙碌中，算是有點蠟燭兩頭燒，但好險一切都非常的順利。」

Crispy脆樂團13日舉辦十週年演唱會。（好多音樂提供）

Crispy脆樂團13日舉辦十週年演唱會。（好多音樂提供）

(中時 )