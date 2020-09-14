台中捷運綠線（文心北屯線）預計將於今年底通車。市議員何文海14日為民請命說，捷運兩側店家近期接獲市府通知，表示依違反大型廣告物相關規定，要求年底前改善，否則將罰鍰4萬元並限期強制拆除。市府都發局強調，捷運綠線兩側廣告物將分區逐年改善，3年後沿線就煥然一新。

何文海表示，台中捷運綠線沿線商家接到通知後紛表叫苦連天，因該路線沿線從北屯、西屯及南屯，兩側店家的廣告看板，須依台中市廣告物地方自治條例規定。當初捷運開工時沿線商家已配合整頓，最近又被要求；他要求市府在即將召開的定期會中，由都發局提出專案報告。

何文海指出，依他了解捷運綠線捷運沿線目前共有384件要整頓；南屯就佔102件，他認為市府應先宣導及輔導以免造成民眾惶惶不安。尤其很多店面式的透天，依法廣告物不能從1樓到4樓，亦不能完全包覆，市府要求他們做到自行拆除廣告物、改善廣告物高度等，如果未做到年底就要開罰或是強制拆除。

市府都發局都市修復工程科表示，台中捷運綠線共橫跨烏日、南區、南屯、西屯、北屯、北區等6區，今年主要執行烏日、南區、南屯區等3區共123件，明年再執行另3區，都發局原則上採取勸導為主，希望業者能夠自行改善，如果未改善才會強制拆除。

都發局強調，兩側業者的廣告看版，須依造中央訂定的《招牌廣告及矗立廣告管理辦法》和《台中市招牌廣告及矗立廣告管理辦法》規定，市府採逐年分區勸導業者改善，3年後捷運綠線兩側的廣告招牌及市容觀瞻將煥然一新。

(中時 )