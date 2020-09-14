香田國小校長鄭培華說，希望透過打掃社區活動，讓學生為社區環境美化盡點心力，還能增加對社區的認識，更歡迎大家到香田國小賞花，感受二林滿滿的人情味。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

香田國小校門口前有一整排美人樹，約每年九月底開花，整片粉紅色的花海，伴隨著風繽紛落下，每年都吸引大批人潮前來朝聖。（資料照）

位在彰化二林的香田國小，校門口前有一整排美人樹，約每年九月底開花，整片粉紅色的花海，伴隨著風繽紛落下，每年都吸引大批人潮前來朝聖，而學校為了迎接到學校賞花的遊客，動員全校師生到美人樹步道清潔環境，雖然同學們各個汗水淋漓，滿頭大汗，但掛在臉上的笑容，及眼神，與美人樹一樣讓人有戀愛的感覺「像極了愛情」。

香田國小校門前的美人樹步道，將近百公尺、擁有近40顆的美人樹，每顆都超過20公尺高，花期從每年的9月開始，一直到11月底，每年都吸引民眾到這裡打卡拍照，甚至還有鄰近的學校，到美人樹下進行戶外寫生課程。

六年級的陳同學說，他在二林土生土長，對社區很熟悉，可以為社區打掃整理環境很開心，在老師的帶領，也對社區有更近一步的認識；二年級的謝同學則說，學校的校門口真的很美，上下學的時候也常常看到外地人到這裡拍照，也希望來賞花民眾不要將垃圾留下，一起愛護環境。

香田國小校長鄭培華說，在帶領學生進行校外打掃活動時，途中也帶領１年級的小朋友，到香田里的愛心商店阿堯雜貨，與店家認識，希望透過打掃社區活動，讓學生為社區環境美化盡點心力，還能增加對社區的認識，更歡迎大家到香田國小賞花，感受二林滿滿的人情味。

(中時 )