企業紛紛擴大在台灣投資規模和廠房需求，帶動雙北市近期「瘋」企業總部的新風潮；據宏大國際資產公司14日公布的最新調查指出，企業需求的總部大樓，少則2,000坪、甚至還有上萬坪的規模。

宏大國際資產總經理陳益盛今天表示，近幾年房市變化，可謂是歷史性的轉變，隨著市場改變，正當舊一代商辦、廠辦汰換潮興起、因應各個產業升級等需求，雙北市的商辦、總部及廠辦需求日趨迫切，不少知名建商早已察覺這股浪潮，近年紛紛在雙北獵地、興建企業總部大樓。

陳益盛表示，目前建商購地的目標，不再侷限住宅區，包括商業區、工業區土地，都在評估項目內，甚至部分傳產業或電子業者，也加入興建科技智慧廠辦的行列。

陳益盛指出，早期企業在尋覓企業總部或辦公室時，區域常常是一項最重要考量；近年隨著交通改善、捷運的普及，目前只要交通便利，區域往往可跨區放大，轉變成建築規劃為第一考量，外觀設計、空間及動線規劃、挑高、載重、制震、卸貨、甚至不同業種特殊規格訂製等。

陳益盛表示，近期幾乎每週與不同建商在拜訪討論，在10多件商辦、廠辦大樓規畫案當中，需求面積，普遍自2000坪至10000坪不等。

陳益盛看好台北市中心敦南商圈、南京復興商圈二建案，因為地點位居北市核心地段，是「有沒有」而非「要不要」的問題 。

至於最具前瞻性，則屬南港。

另外，新北市則看好中和、土城二區，連續四年廠辦交易量都突破1萬坪。

(工商 )