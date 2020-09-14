農遊券使用期限倒數3天，你花了沒？農委會日前推出的500萬份面額250元農遊券，截至昨(13)日下午已使用403.9萬張，使用率達8成，衍生效益估計超過41.5億，農委會提醒9月17日將是使用截止日，民眾請把握時機趕緊消費。

農委會休閒產業科科長楊欣佳表示，農遊券截至昨(13)日已使用403.9萬張，使用率逾8成，目標將在截止日9月17日前力拚使用率超過9成，屆時衍生效益估計可達46.25億元。

楊欣佳指出，農遊券的使用以農會展售中心、農民直銷專區等消費佔7成，其他如休閒農場、鄉村體驗、農村社區等佔約3成，總體來說還是以購物居多。

楊欣佳說，鑑於農遊券迴響不錯，農委會計畫在未來推動類似的電子票券結合農產促銷方式，也就是「農遊券模式」，讓民眾能深入農業領域消費，同時帶動國產農產品的銷售。

他說，大部分民眾對農遊券的回饋都不錯，但有不少人反映250元的額度少了點，或是建議取消跨鄉鎮消費的限制，這些農委會都將進一步檢討。

(中時 )