教育部體育署以九九重陽節前一個周末訂為全國登山日，邀請中華民國山岳協會、中華民國健行登山會及健行筆記等團體，共同舉辦登山活動，邀請熱愛登山的民眾自由參與，只要完成主題指定動作並上傳社群媒體分享，有機會抽取總價值超過100萬台幣的禮品。

今年度活動將會在北部福州山、中埔山、富陽生態公園，以及中部八卦山等地，串聯各縣市登山社團，於今年9月9日到10月31日辦理「109年全國登山日」系列活動，期間將有超過200場登山、健行活動，並安排趣味線上主題活動，以團體淨山、百大精選步道、小百岳收集、脊梁山脈旅遊年路線響應等主題，民眾選擇有興趣的活動參與，完成主題指定動作並將照片上傳社群網站，就可獲得抽獎機會。

另外，全國登山日活動也響應行政院國家山林開放政策，邀請合作單位針對提升登山安全知能與觀念、戶外實體健行、路線判讀等主題，設計14場兼具知識與娛樂的主題講座，且因應今年新冠肺炎疫情防疫，除了實體課程，部分講座開放線上直播，呼籲民眾一起做個為自己登山健行安全負責的優良登山客。

今天全國登山日啟動記者會冠蓋雲集，熱愛運動的「最萌女神」李佳穎出席站台，分享登山健行的經驗和趣事，教育部常務次長林騰蛟也透露自己平常休假也會登山健行，透過日行超過萬步維持健康與身材。

(中時 )