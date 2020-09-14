新竹市環保局為宣導除草劑所帶來的汙染並推廣減用除草劑，特別建置非農地環境雜草管理示範基地「風草農園」。（陳育賢攝）

新竹市環保局為宣導除草劑所帶來的汙染並推廣減用除草劑，特別建置非農地環境雜草管理示範基地「風草農園」，以養雞、種菜達到除草管理目標，去年11月啟用至今，近50隻母雞除了幫忙除草，還可日產30顆蛋，每年有1萬顆有機鮮蛋回饋給維護環境的志工。

環保局長江盛任指出，除草劑雖可短期解決雜草問題，但是噴過除草劑的土壤與水源都會受到汙染，為讓民眾了解除了除草劑以外的除草方式，環保局特別建置非農地環境雜草管理示範基地「風草農園」。

風草農園是將原本雜草叢生的空地，結合養雞、可食地景、青草液肥等策略，營造出兼顧雜草管理、安全食物產出與景觀美質的生態農園。

環保局表示，占地約1000平方公尺的風草農園於去年11月啟用，農園內運用回收棧板製作高架菜畦，以及使用漂流木、蚵架竹材製作曼陀羅花園，讓原本要進入焚化爐的廢棄物，成為可食地景的填充資材，同時展現循環經濟及城市美學，種植可食作物及香草花卉，總計超過80種、800多棵植物。

透過雞隻啄地、啄食雜草的移動特性，達到去除雜草的效果，還有利用雜草製作青草液肥，幫助土地形成腐質土，讓土壤變得更肥沃，每年並完成500人次宣導示範工作。

此外，環保局也持續邀請社區居民參與，目前在6名志工的認養管理下，各種可食作物及香草花卉生機盎然，並有產蛋雞30餘隻、退休母雞及觀賞用雞隻10餘隻。

除了平時協助除草外，生長在健康無毒的自然環境中的蛋雞每天可產30顆以上新鮮雞蛋，年可產1萬顆雞蛋，產出的雞蛋與蔬果約由志工或附近民眾購買，盈餘除提撥作為示範地的營運基金外，參與志工也可獲得分享。

風草農園的志工召集人黃清姚現年62歲，目前已退休，過去是生鮮超市的業務主管，她深感除草劑的危害，得知風草農園需要志工，便自願擔任召集人，召集鄰近5位社區媽媽，共同經營維護風草農園，為環境盡心力。

環保局表示，為分享兼顧食物生產、景觀美質與雜草管理的成功經驗，今年9、10月規畫了10場教育宣導課程與參訪見學活動，每場次120人，完全免費，有興趣的民眾可踴躍參加。活動詳情請查詢https://csa.twagroecology.info/wind-weed-wild/，活動報名網址https://reurl.cc/odeXYg。

(中時 )