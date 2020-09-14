開設空手道場，自稱擁有明太祖朱元璋後代的台北市大安區光信里前里長朱雪璋，2016年因與人互嗆比武，竟設局預謀夥同多人埋伏持刀將柔樹教練王毓霖砍成重傷而遭判刑6年，但朱卻暗中潛逃出境前往大陸，日前遭到公安逮捕，大陸昨晚通知我方刑事局今天派員接返。我方刑事局幹員今天下午3點已將朱雪璋由廈門押解返回松山機場。。

但刑事局表示，因朱雪璋通緝執行在案，會在機場跟檢察官做視訊，不會押回刑事局，目前由檢察官指示，是否是否逕送發監執行或送地檢署複訊。

據悉，朱雪璋是在我方人員陪同下，將在廈門搭機回台，預計下午抵達松山機場；我方將對他及押解人員採取防疫措施、確認他健康無虞後交由檢方決定是否直接入監。

開設道場的朱雪璋，4年前因不滿王毓霖等人在網路挑釁，他設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏痛毆王，再持刀砍斷王腳筋，事後遭判刑6年定讞，朱未到案執行遭發布通緝，時效40年。然而，他竟聲請再審，台灣高等法院8月開庭朱男未現身，法官說一旦他出現在法庭立即逮捕。

據了解，朱雪璋在案件定讞前，即企圖搭機潛逃出境，被移民署攔下，並未成功，之後疑似至南部躲藏，後從屏東搭船偷渡至大陸。7月朱曾在臉書打卡貼文，稱與老婆等親人在新北市掃墓，當時警方查出，他人在大陸，應是以跳板方式上網發文，掩飾蹤跡，誤導警方偵辦。

刑事局表示，昨晚陸方通知，今天派員接返。因通緝執行在案，會在機場跟檢察官做視訊，不會押回局，目前等待檢察官指示，是否是否逕送發監執行或送地檢署複訊

(中時新聞網)