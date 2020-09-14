民進黨立委鄭運鵬今日於立院受訪表示，日前中國央視的「求和說」，是由主播直接講出這樣的訊息，一定是官方授意，絕對不是口誤，而是中國官方刻意定調以這樣的定位宣傳。

中國即將舉辦「海峽論壇」，原本國民黨有意由前立法院長王金平率團參加。但日前中國央視主播宣稱國民黨是去「求和」。國民黨主席江啟臣被問到是否還要去參加論壇時表示「對方先道歉再說」。

鄭運鵬認為，這次的事件，是長期以來國民黨被中國打不還口，被當作小弟、「看細漢」的結果。江啟臣這次要求道歉，如果對方沒道歉還要出席，那就坐實了是中共小弟的地位，建議國民黨還是要深思。

鄭運鵬指出，國民黨必需想清楚去的目的是什麼？而王金平應該不會在國民黨沒同意的情況下前往，因為這樣參加的意義就不大了。

鄭運鵬說，這次看來是中國精心設計的套路，目的是讓國民黨參加「海峽論壇」，演變成不只是兩岸事件，而是國際上宣示的樣板，所以王金平不可能一個人去達成這樣的任務。國民黨也必須思考在這次事件如果不採強硬立場，恐怕損失的不只是國民黨，更擔心損失了台灣國際上的地位，與國際對兩岸情勢的看法。

有關在野黨要求蔡英文總統到國會報告瘦肉精美豬開放，鄭運鵬回應，台灣如果是像美國的總統制，就會有總統在每次會議之前，到國會做國情報告的慣例。但台灣沒有。

鄭運鵬指出，民進黨也在野過，面對國情報告的要求，馬英九總統不會來，如今蔡英文總統執政也不可能來立法院，為在野黨的政治動作製造舞台。

鄭運鵬說，現在總統國情報告已經形同具文，可見的未來都都不會發生。台灣應該趁著這次的憲政時刻，在「憲政體制上」要總統制或內閣制，進行深刻的討論和修正。

(中時 )