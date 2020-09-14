蘋果iPhone主要代工廠包括鴻海、緯創、和碩等製造商將獲准參與印度政府價值66億美元的刺激計劃，將製造業務帶入印度。

印度內閣會議預計周三將通過一項更為廣泛的計劃，名為製造關連刺激計劃(PLI)，據彭博引述消息人士報導，該計畫為五年期總價值1500億美元手機製造計劃。而在印度政府高級授權委員會即將批准的12家廠商名單當中，包括蘋果供應商鴻海提出兩份申請(兩家公司參與)、緯創、華碩皆有參與。

印度PLI計劃欲將全球主要手機製造商帶進印度生產，印度媒體於周前已先行透露包括三家台廠參與PLI計劃的消息。三星亦獲准參加。然中國最大手機製造商華為被排除，製造Oppo和Vivo品牌的步步高集團亦遭排除。

印度本土手機廠Lava主席表示，印度政府採取重要策略，說服蘋果將重要製造商帶進印度，當iPhone製造商蘋果開始轉變，整個生態系也將跟隨。

為參與PLI計劃，鴻海、三星等將遵守承諾，生產裝置的售價將從1.5萬印度盧比(約204美元)起跳。

僅次鴻海的第二大iPhone組裝商和碩在七月表示，將在印度新設一家工廠，如獲批准，將為和碩首家在印度製造的工廠。

(時報資訊)