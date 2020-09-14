輝達（Nvidia）同意斥資400億美元向日本軟銀集團收購安謀控股公司（Arm Holdings），這項交易若能完成，將是半導體業歷來最大宗的收購案，但分析師表示，在此之前，該交易可能面對輝達競爭對手的強烈反對，在該交易公告後幾個小時內，南韓與中國已經出現反對聲浪。

作為全球大部分半導體業者的設計與知識產權供應商，安謀具有難以匹敵的影響力，該公司的技術授權客戶包括英特爾、高通與三星電子等晶片大廠，這些公司與輝達的競爭關係正持續升高。

安謀來者不拒的晶片技術授權方法，已經將基於其技術的1,600億片售出的晶片，轉變成一個從智慧手機到智慧烤麵包機的龐大設備生態系統。

美中兩國之間的科技戰持續升級，在中國正急於發展國內半導體產業，而美國政府正試圖阻礙中國半導體業崛起之際，輝達收購安謀，將使安謀置於美方的掌控之中。

CCS Insights美洲研究部門副總Geoff Blaber表示，這項交易絕對會面臨來自安謀客戶的強烈反對。由輝達收購，將不利於安謀與其生態系。獨立性對於安謀能否持續成功至關重要，一旦其獨立性遭到破壞，安謀的價值也將開始消退。

輝達執行長黃仁勳與安謀執行長塞加斯（Simon Segars）接受路透訪問時表示，輝達將保留安謀的英國總部，這將讓安謀免於受到諸多美國出口控制法令的影響，此外，輝達也將保留安謀的開放式授權模式。

黃仁勳表示，透過安謀的晶片合作夥伴網路，輝達將授權部分自家的設計，包括其繪圖處理器（GPU）技術，來擴大這個授權模式。。理論上，此舉將使這些公司與輝達形成競爭關係。

The Linley Group首席分析師Linley Gwennap表示，輝達竭盡全力去強調安謀將繼續成為一家中立的供應商，並保證它不會干涉安謀任何授權工作，即使安謀的部分客戶將因此與輝達競爭。

但這項交易仍然在公布數小時內立即引發質疑聲浪。一名中國晶片公司主管表示，中國不會喜歡這項交易，如果安謀有一家美國母公司，與安謀合作生產伺服器晶片的美國公司在中國市場可能面臨較為艱難的處境。

南韓晶片業主管與專家表示，這項交易將加劇輝達與三星、高通等其他晶片公司在自動駕駛車等其他未來科技領域的競爭，同時也加深安謀可能向輝達的競爭對手提高授權金的擔憂。一名南韓產業消息來源表示，就長期而言，安謀的客戶或許會嘗試尋找其他的替代者。韓國半導體與顯示技術協會（Korean Society of Semiconductor and Display Technology）主席Park Jea-gun表示，在自動駕駛車業務準備起飛，以及三星與高通正大舉進軍汽車晶片市場之際，輝達這項交易凸顯出該公司將擴大進軍汽車晶片市場的意圖，汽車處理器晶片市場將出現強大的競爭對手。

CCS Insights表示，輝達這項交易可能也將促使晶片公司趨向另一個由非營利基金會支持、且非由任何一個實體掌控的開源指令集架構RISC-V。一家使用安謀設計的美國公司內部人士透露，輝達此舉可能加速正在從安謀設計轉向RISC-V技術的產業趨勢。

(時報資訊)