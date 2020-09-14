秀育(6737)今舉行法說會，該公司今年底將切入汽車電子及電競投影鍵盤一體機。今年前8月秀育營收為27.89億元，貼近107年的全年營收，公司有信心今年營收正成長。秀育今年底將有2款殺手級產品量產，包括一體機的電競投影鍵盤，以及汽車電子。該兩項產品均屬於高單價，以一體機的出貨明年首季約1000台，而汽車電子明年上半年試銷1萬台的安卓主機。法人估今年秀育全年營收年增上看5成。

秀育今年6月起單月營收動能優於往年，上半年的EPS為1.73元，毛利率第二季在18%，主要受到新冠疫情的影響。未來到泰國設廠擴充產能，至於汽車電子和電競一體機對營收的貢獻會在明年初。

秀育董事長梁徽彬表示，自己是彰化高工畢業，目前72歲，而自己從27歲就開始創業模具廠，秀育和中環(2323)初期一樣是錄音帶殼代工，後來秀育切入電腦鍵盤事業，20年前曾和大眾合作手機後來失敗。這些都要說明自己是一個敢衝敢投資的人，鍵盤已經做了30年。未來希望在汽車電子有所發展。至於電競一體機，英特爾也已經委託秀育開發電競投影電腦。電競一體機不傷眼，可達80寸和100吋，可做為家庭電影院，這是世界唯一，秀育電競一體機要打自已的品牌。

秀育總經吳川仕表示，秀育去年全年營收34.5億元，資本額6.5億元，秀育設立於西元1978年。多年來以OEM及ODM之模式，為美洲、歐洲、澳洲、中東及亞太地區如日本、 韓國及中國大陸等區域之客戶提供產品服務，累積超過40年之各類塑膠模具開發及成品射出生產經驗，並進而自行設計生產外觀新穎、功能完善及品質優良的各類電腦周邊及電子產品。秀育總經吳川仕以技術為本，是最核心的。

秀育旗下第一家子公司育鴻電子(深圳)有限公司，產品包括：行車紀錄器、行動電源、投影鍵盤、車載安卓主機，和車載360環景監控。SHOU對科技設計的定義，寫的不再僅僅是一個程式、一個解決方案，畫的不單單是一張設計圖；SHOU的設計企圖建構起技術、機能、造型、材料四者之間的最佳關係並帶領您進入科技的無障礙空間。

旗下另一下子公司東莞琦聯電子有限公司，也是主要的生產地，成立於1996年，目前員工近2100人，主要從事鍵盤生產組裝。1998年通過ISO 9002認證、2000年成立光電事業處，開始從事PC-camera生產組裝。2001年新增滑鼠及遙控器產線並通過ISO 9001 認證，2004年研發薄型鍵盤並投入量產，產品線多樣化且齊全，並於2017年併入秀育集團。2018年創新投入汽車電子行業、2020年導入製程管理MES系統；東莞琦聯電子有限公司為自動化、電腦化一貫作業之產品製造工廠，為客戶提供完善的產品服務。

(時報資訊)